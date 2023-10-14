Esenler’de panelvan araç kamyona çarptı: 3 yaralı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, sol şeritte seyir halinde olan 34 HD 0288 plakalı panelvan aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta şeritte ilerleyen 34 GRA 141 plakalı kamyona yandan çarptı.