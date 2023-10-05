İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız streç filme sarıldı
İstanbul Kasımpaşa'da bir kişi motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca streç filmle sararak etkisiz hale getirilirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kasımpaşa'da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akılalmaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, gencin polise teslim ettiği hırsız işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal'a (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal'a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.
HIRSIZI STREÇ FİLMLE SARDI
Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner Bal'a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akılalmaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
POLİS HIRSIZI GÖZALTINA ALDI
Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner Bal'ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.
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