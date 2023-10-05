İstanbul’da akılalmaz olay! Hırsız streç filme sarıldı

Kasımpaşa'da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akılalmaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, gencin polise teslim ettiği hırsız işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.



Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal'a (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal'a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.