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Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuru adresi ne, nereden yapılır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuru adresi ne, nereden yapılır?

"Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini yaptığı açıklamayla birlikte duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuru adresi ne, nereden yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuru tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi ayrıntıları sorguluyor. İşte konu hakkında detaylar...

2023 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

PASAPORT ŞARTI KALDIRILMIŞTI

2024 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak.

Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

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