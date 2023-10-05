Yarın toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim Cuma günü İETT, otobüs, metrobüs, marmaray, metro, vapur bedava olacak mı?

İstanbul'da 6 Ekim tarihi, İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutlamak amacıyla özel bir gün olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla geçer. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...