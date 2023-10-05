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Yarın toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim Cuma günü İETT, otobüs, metrobüs, marmaray, metro, vapur bedava olacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Yarın toplu ulaşım ücretsiz mi? 6 Ekim Cuma günü İETT, otobüs, metrobüs, marmaray, metro, vapur bedava olacak mı?

İstanbul'da 6 Ekim tarihi, İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutlamak amacıyla özel bir gün olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla geçer. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

İstanbul'da 6 Ekim tarihi, İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutlamak amacıyla özel bir gün olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla geçer. Vatandaşlar bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

6 Ekim Perşembe (yarın) toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünde, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar metro, metrobüs ve İETT araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda geçen sene toplu taşıma ücretsiz olarak kullanıldı. Ancak henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geldiğinde haberimize eklenecektir.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil takvimi içinde yer almıyor.

İstanbul'un kurtuluşu tarihi olan 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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