İstanbul'da akılalmaz olay! Streç filme sardılar

İstanbul Kasımpaşa'da bir kişi motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca streç filmle sararak etkisiz hale getirilirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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