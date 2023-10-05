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İstanbul'da akılalmaz olay! Streç filme sardılar

İHA
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Giriş: 05.10.2023 10:13
İstanbul Kasımpaşa'da bir kişi motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca streç filmle sararak etkisiz hale getirilirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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