Bahçelievler’deki doğal gaz patlamasında korkunç gerçek! Kasıt çıktı

Raporda patlamanın ocağa bağlı doğal gaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğu vurgulandı.

Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı.