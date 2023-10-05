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Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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