Süper El Nino Türkiye’yi donduracak! Bu kış nasıl geçecek? Kar yağışı ne zaman geliyor? Tarih verildi hazırlıklı olun ⛄

KASIM AYINDA HEM KAR, HEM DE PASTIRMA YAZI VAR

Kasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. "7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum" diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor:

"11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir. Buna halk arasında pastırma yazı adını veriyoruz. Pastırma yazları genelde 2-3 hafta sürer. Ama bu yıl ben çok uzun sürmesini beklemiyorum. Yani bir hafta 10 gün kadar olacak gibi görünüyor."