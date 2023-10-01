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Son dakika: İzmir'de deprem meydana geldi | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Son dakika: İzmir’de deprem meydana geldi | 2023 son depremler

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16:30 sularında İzmir'de hissedilen 3.7’lik bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 16.30'da merkez üssü Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Büyüklük: 3.7 (Ml) Yer: Buca (İzmir) Tarih: 2023-10-01

Saat: 16:30:17 TSİ Enlem: 38.326 N Boylam: 27.191 E Derinlik: 6.44 km

2023 SON DEPREMLER

01-10-2023 16:30:1738.32627.1916.44ML3.7Buca (İzmir)

01-10-2023 15:42:4036.93236.3887ML2.1Merkez (Osmaniye)

01-10-2023 15:18:2537.42636.95412.04ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

01-10-2023 14:57:1337.34936.8267ML2.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)

01-10-2023 14:55:0336.95127.0558.6ML1.5Ege Denizi - [19.19 km] Bodrum (Muğla)

01-10-2023 14:13:2739.01829.8757ML1.0Altıntaş (Kütahya)

01-10-2023 14:09:0438.1738.4717.45ML1.6Battalgazi (Malatya)

01-10-2023 13:24:2639.20836.077.01ML1.2Gemerek (Sivas)

01-10-2023 12:42:1438.09838.3837ML1.0Çelikhan (Adıyaman)

01-10-2023 12:29:1938.32527.2077.52ML1.6Buca (İzmir)

01-10-2023 11:34:0336.52629.6568.53ML1.5Kaş (Antalya)

01-10-2023 10:35:4139.51328.1374.71ML1.7Bigadiç (Balıkesir)

01-10-2023 10:34:1538.06637.1766.98ML2.8Ekinözü (Kahramanmaraş)

01-10-2023 09:57:4240.45834.1459.8ML1.7Sungurlu (Çorum)

01-10-2023 09:37:3738.338.2388.45ML1.9Yeşilyurt (Malatya)

01-10-2023 09:20:2038.16938.6623.1ML1.1Pütürge (Malatya)

01-10-2023 09:17:4738.2238.72510.3ML1.4Pütürge (Malatya)

01-10-2023 09:08:3038.37237.427.2ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)

İzmir’de deprem meydana geldi İZMİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

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