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İzmir Buca'da deprem meydana geldi

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Giriş: 01.10.2023 16:51
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16:30 sularında İzmir'de hissedilen 3.7’lik bir deprem meydana geldi.
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