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Son dakika: Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Son dakika: Küçükçekmece’de iki metrobüs çarpıştı

Küçükçekmece Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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