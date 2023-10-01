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Artvin ve Rize'de yıldırım düşme anları kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu illerde yıldırım düşme anı kameralara yansıdı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu. İşte Artvin ve Rize'de kayda alınan görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışa, yer yer yıldırım düşmeleri eşlik etti.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Gecenin karanlığını aydınlatan yıldırım düşme anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

RİZE'DE YILDIRIMIN DÜŞME ANI

Benzer görüntüler Rize'de de kayda geçti.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Rize'de de şiddetli yağışlar etkili oldu.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş yıldırımın düşme anını böyle kayda aldı.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

AFAD tarafından da yapılan uyarıda kent için sarı uyarı verilmiş olup, yağışların 3 gün daha süreceği ifade edildi.

Artvin’de yıldırım düşme anı kamerada

İşte o görüntüler...

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