Artvin ve Rize'de yıldırım düşme anları kamerada
Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu illerde yıldırım düşme anı kameralara yansıdı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu. İşte Artvin ve Rize'de kayda alınan görüntüler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışa, yer yer yıldırım düşmeleri eşlik etti.
Gecenin karanlığını aydınlatan yıldırım düşme anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
RİZE'DE YILDIRIMIN DÜŞME ANI
Benzer görüntüler Rize'de de kayda geçti.
Rize'de de şiddetli yağışlar etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş yıldırımın düşme anını böyle kayda aldı.
AFAD tarafından da yapılan uyarıda kent için sarı uyarı verilmiş olup, yağışların 3 gün daha süreceği ifade edildi.
İşte o görüntüler...
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
- Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...
- Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika? Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...