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Samsun'da okullara hava koşulları sebebiyle 1 gün ara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Samsun’da okullara hava koşulları sebebiyle 1 gün ara verildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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