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Rize’de yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 01.10.2023 23:15
Rize’de kuvvetli yağışlarla beraber bir evin yakınına yıldırımın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi.
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Yıldırım düşme anı kamerada
Yıldırım düşme anı kamerada
Yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
Yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
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