IQ Testi: Farklı tavuğu 10 saniyede sadece üstün zekalılar bulabiliyor! Gözlerine güvenen bulmacayı çözsün!

Eflatun zemin üzerindeki dört sıra tavuk bulmacası, gözlem yeteneğini ve odaklanma becerisini sınayan eğlenceli bir zeka oyunu sunuyor. Bu tür bulmacalar, görsel algınızı test ederken aynı zamanda sabır ve dikkatinizi ödüllendiriyor. İlk bakışta benzer görünen tavuklar, canlı renklerle dikkatinizi dağıtabilir, ancak odaklanmayı sürdürerek farklı tavuğu tespit etmek mümkün.