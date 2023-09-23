Zeka Testi: Civcivlerin arasındaki 4 limonu bulabilir misin? Sadece yüksek IQ'lular 20 saniyede çözüyor!
Görsel bulmacalar, zeka ve gözlem yeteneklerini sınamak için keyifli bir yol sağlar. Bu bağlamda Dudolf'un hazırladığı yeni bulmaca da oldukça dikkat çekici. Sarı rengin hakim olduğu görselde civcivlerin arsındaki 4 limonu bulmanız isteniyor. Sadece yüksek IQ'lular 20 saniyede çözüyor.
Sosyal medyanın en popüler bulmaca ustalarından biri olarak bilinen Gergely Dudas, son dönemde yine dikkatleri çeken bir görsel bulmaca ile karşımızda. Bu görsel, yüzlerce civcivin arasında ustaca gizlenmiş dört limonun bulunmasını gerektiriyor ve internette milyonlarca kişinin kafasını karıştırmış durumda. İşte 20 saniyeniz başladı.
4 LİMONU BUL
Bu resimde tavukların arasına gizlenmiş 4 adet sarı limonu bulup göstermelisiniz. Bunu başarabilirseniz dahi kategorisinde olduğunuz iddia ediliyor.
ZİHİN EGZERSİZLERİ REVAÇTA
Bu bir zihnin egzersizidir. Resim Gergely Dudas tarafından hazırlandı ve kısa sürede popüler oldu.
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SAKLANDILAR
Civcivler ve limonlar sarı renkte olduğundan onları bulmak son derece zordur. Aralara serpilmiş olan şapkalı, atkılı ve papyonlu civcivler bu işi daha da zorlaştırıyor ve aklımızı kurcalamaya devam ediyor.
LİMONLAR NEREDE?
4 limonun yerlerini merak edenler için civcivlerin arasına saklanmış limonları tek tek işaretliyoruz.
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