Zeka Testi: Civcivlerin arasındaki 4 limonu bulabilir misin? Sadece yüksek IQ’lular 20 saniyede çözüyor!

Sosyal medyanın en popüler bulmaca ustalarından biri olarak bilinen Gergely Dudas, son dönemde yine dikkatleri çeken bir görsel bulmaca ile karşımızda. Bu görsel, yüzlerce civcivin arasında ustaca gizlenmiş dört limonun bulunmasını gerektiriyor ve internette milyonlarca kişinin kafasını karıştırmış durumda. İşte 20 saniyeniz başladı.

4 LİMONU BUL

Bu resimde tavukların arasına gizlenmiş 4 adet sarı limonu bulup göstermelisiniz. Bunu başarabilirseniz dahi kategorisinde olduğunuz iddia ediliyor.