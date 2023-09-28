Beşiktaş ligin ilk 6 haftasında havlu attı!

EN FAZLA PUAN 2016-2017 SEZONUNDA

Beşiktaş, Şenol Güneş idaresinde sıralama olarak en iyi başlangıcı 2015-2016 sezonunda yapsa da ilk 6 haftalık periyotta en fazla puanı 2016-2017'de elde etti. Rakip fileleri 14 kez sarsıp, 6 gole ise engel olamayan Kara Kartal, 4 galibiyet, 2 beraberlikle hanesine 14 puan yazdırıp, Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.



Şenol Güneş, sezon sonunda 77 puanla ikinci Beşiktaş döneminde ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:



Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1

Konyaspor: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 3 - Karabükspor: 1

Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Rizespor: 0 - Beşiktaş: 1



2017-2018'DE DE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Siyah-beyazlılar, bir önceki sezon olduğu gibi 2017-2018 sezonunda da ilk 6 hafta sonunda ikinci basamakta yer aldı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanı hanesine yazdıran Şenol Güneş'in takımı, attığı 10 gole karşılık, ağlarında da 5 gol gördü.

Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle: