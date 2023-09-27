Ortaokul ve liselerde ortak sınav sistemi nasıl olacak? İşte 8 soruda ortak sınav

ÖNEMLİ BİR ADIM

- İbrahim Eser - Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı: "Önümüzdeki yıllarda tüm sınavların açık uçlu olması hedefleniyor. Bu önemli bir adım. Açık uçlu sorular ölçme değerlendirme alanında çalışan herkesin önemsediği bir yöntemdir. Test yönteminde ölçmenin hata payı daha fazladır, öğrencinin şans faktörü ile sonucu bulma olasılığı ölçmenin adil olmamasına sebep olabilir. Ancak açık uçlu sorularla ölçme yöntemi öğrenciyi daha doğru değerlendiren bir sistem. Tüm Türkiye'de ortak yapılacak bir sınavın değerlendirmesinin teknik olarak çok kolay olmadığını biliyoruz. Ama bu dönüşümü heyecanla bekliyoruz."

ARALIKTA YAPILACAK

- Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavlar "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 aşamada yapılacak. Hürriyet'in haberine göre diğer yandan MEB, ülke genelinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ortak sınavların tarihlerini açıkladı. Buna göre 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta uygulanacak.