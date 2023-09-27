Yakalanacağını anlayan hırsız 5. kattan aşağı atladı!
Bakırköy’de bir şahıs hırsızlık için girdiği binada görevliyi karşısında görünce kaçmak için kendisini 5'inci kattan boşluğa bıraktı. Atladığı yerde sıkışan hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı.
Bakırköy'de iddiaya göre boş kullanılmayan bir okul binasına hırsızlık amacıyla giren şahıslar bina görevlisinin okula gelmesiyle kaçtı.
Hırsız kaçarken katları dolaşan bina görevlisi ile göz göze geldi. Hırsız bina görevlisini karşısında görünce bir anda kendisini 5'inci kattan bina boşluğuna bıraktı.
Hırsızın düştüğünü gören görevlisi durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri düştüğü yerde sıkışan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik uğraşın sonunda kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hırsız daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
"HIRSIZ BENİ GÖRÜNCE KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI"
Kendisine çevrede bulunanların binada hırsız var ihbarı üzerine binaya geldiğini belirten Şeref Balta "Ben geldim binaya girdim. Bina da kontrol ederek yukarıya çıktım petekleri ve kabloları sökmüşler. Beş altı kişilermiş en üst kata çıktım en üst kata çıktığımda adam beni görünce kendisini boşluğa attı orada sıkıştı kaldı. Ondan sonra ben polis ekiplerini çağırdım polis ve itfaiye ekipleri gelerek adamı kurtararak ambulans ile götürdüler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat Bankası 1.000.000 TL konut kredisi yeni taksit tablosu!
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi
- Yeni oranlar geldi! 2023 Eylül Kredi faizi hesaplama ekranı! 50.000 TL'nin ihtiyaç kredisi faiz oranı...
- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
- 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...
- 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...
- İSTANBULSPOR GS MAÇI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu...
- EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...