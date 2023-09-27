Yakalanacağını anlayan hırsız 5. kattan aşağı atladı!

"HIRSIZ BENİ GÖRÜNCE KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI"

Kendisine çevrede bulunanların binada hırsız var ihbarı üzerine binaya geldiğini belirten Şeref Balta "Ben geldim binaya girdim. Bina da kontrol ederek yukarıya çıktım petekleri ve kabloları sökmüşler. Beş altı kişilermiş en üst kata çıktım en üst kata çıktığımda adam beni görünce kendisini boşluğa attı orada sıkıştı kaldı. Ondan sonra ben polis ekiplerini çağırdım polis ve itfaiye ekipleri gelerek adamı kurtararak ambulans ile götürdüler" dedi.

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