Muğla’da tekne yangını: Karadan ve denizden müdahale edildi

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde kıyıya bağlı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.