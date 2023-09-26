Muğla'da tekne yangını: Karadan ve denizden müdahale edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde kıyıya bağlı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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