27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da tekne yangını: Karadan ve denizden müdahale edildi

Muğla'da tekne yangını: Karadan ve denizden müdahale edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
ABONE OL
Muğla’da tekne yangını: Karadan ve denizden müdahale edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü.

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde kıyıya bağlı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA