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Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 1 ölü, 1 yaralı

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Giriş: 27.09.2023 16:07
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İki motosikletin çarpıştığı kaza kamerad
İki motosikletin çarpıştığı kaza kamerad
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