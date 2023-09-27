Çanakkale'deki orman yangınlarından güzel haber
Çanakkale'nin ilçelerine bağlı köylerde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen 6 orman yangınından beşi söndürüldü, birinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kuşçayır köyü civarında çıkan orman yangınına 4 arazöz, 1 su İkmal, 1 dozer ile müdahale ederek söndürdü.
Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekipleri, Terziler köyü sınırlarında çıkan orman yangınına 2 arazöz, 2 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. Orman yangını ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Merkeze bağlı Denizgöründü köyü civarında sabah saatlerinde çıkan orman yangınına yine Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekiplerince 2 arazöz ile müdahale edilerek söndürüldü.
Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü sınırlarında çıkan yangına Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü sınırlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da 3 arazöz,1 su ikmal ve 1 yer ekibi ile müdahale ederek söndürdü.
Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde çıkan orman yangınına ise Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 helikopter, 2 su atar uçak ile müdahale etti.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
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