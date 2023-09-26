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İstanbul'da metro yine arıza yaptı! Seferler yapılamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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İstanbul’da metro yine arıza yaptı! Seferler yapılamıyor

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Taksim-Hacıosman arasında yapıldığı bildirildi. Arızanın elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi.

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