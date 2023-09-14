İstanbul’da metrobüs arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

CHP BELEDİYECİLİĞİ SERVİS DIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro ve metrobüs duraklarında çalışmayan 86 yürüyen merdiven ve 4 asansör megakentte gün içinde onlarca sorun ile boğuşan İstanbulluların toplu taşımada yaşadıkları sıkıntıları daha da çekilmez hale getiriyor.

Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'da iş, okul başta olmak bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu kuşkusuz toplu taşıma. Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor. Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor.

AA muhabirleri, metrobüs ve 10 metro hattında detaylı bir çalışmayla hizmet vermeyen asansör ve yürüyen merdivenleri istasyon istasyon tespit etti.