Son dakika: Sabancılara 'gizli ses kayıt' skandalında yeni gelişme! Böyle isimlendirilmiş…
SON DAKİKA | Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda ailenin sağlık durumuyla ilgili yapılan toplantı sırasında gizli ses kaydı alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik detay daha ortaya çıktı. Evin diğer hemşiresi Dilek A.Ç. 'tanık' sıfatıyla Savcılıkta ifade verdi. Dilek A.Ç, şüpheli hemşire Mukaddes S'nin telefonunda eskiye yönelik ses kayıtları da bulunduğunu, bu ses kayıtlarını Sabancı Müzesi 1, Sabancı Müzesi 2 şeklinde isimlendirdiğini ifade etti.
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda 6 Aralık 2022'de ailenin sağlık durumuyla ilgili yapılan toplantıda, ailenin hemşiresi Mukaddes S'nin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi üzerine başlayan yargı sürecinde diğer hemşire Dilek A.Ç. tanık oldu.
"KAYIT YAPMADIM İFTİRA ATIYORLAR"
SABAH'TA yer alan habere göre; Savcılık soruşturması kapsamında skandalların odağındaki hemşire Mukaddes S'nin ifadesi alınmıştı.
Mukaddes S. ifadesinde; toplantıda evin idari işler müdürü Osman G'nin nöbet konusuyla ilgili değişikli olmadığını söylediği ve konu üzerinde tartışmaya başladıklarını anlattı.
Konuşma sırasında evin uşağı olan Ebru Y'nin bir anda kendisine yönelerek 'Kayıt mı alıyorsun sen?' diyerek sorması üzerine diğer çalışanların başına dikilerek elinden zorla telefonunun alındığını, ancak herhangi bir kayıt yapmadığını, üzerine atılan isnatların asılsız olduğunu savunmuştu.
TUTANAK SAHTE
İfadesinin devamında; telefonu doğru nöbet listesini göstermek için çıkardığını öne süren Mukaddes S, yanlış anlaşıldığını belirterek; "Kendilerine kayıt almadığımı göstermeme rağmen ağır hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Bana kendisini şikâyet ederlerse işsiz kalacağımı ve hiç bir yerde çalışamayacağımı söylediler. Daha sonra Ebru Y. bana Türkan Sabancı'nın yanına gitmemi ve kendisiyle ilgilenmemi söyleyerek masadan kalkmamı istedi. Ben masadan ayrıldıktan sonra hakkımda tutanak hazırladıklarını öğrendim. Tutanakta yazılanları kabul etmiyorum." dedi.
"TELEFONUNDA GEÇMİŞE YÖNELİK KAYITTALAR VARDI"
Soruşturma kapsamında Sabancıların evinin diğer hemşiresi Dilek A.Ç. 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.
Dilek A.Ç. ifadesinde; olay günü ailenin sağlığıyla ilgili yapılan toplantıda Ebru Y. adlı çalışanın Mukaddes S'nin ses kaydı aldığını fark ettiğini söyledi.
Mukaddes S'den kaydı silmesini istediklerinde telefonunda başka tarihlerde de kayıt aldığını gördüklerini aktaran Dilek A.Ç, "Sabancı Müzesi 1', 'Sabancı Müzesi 2' şeklinde kayıtları isimlendirmişti.
Bu kayıtları silmesi için Ebru Y. rica etti" diye konuştu.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
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