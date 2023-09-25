Son dakika: Sabancılara ’gizli ses kayıt’ skandalında yeni gelişme! Böyle isimlendirilmiş…

TUTANAK SAHTE

İfadesinin devamında; telefonu doğru nöbet listesini göstermek için çıkardığını öne süren Mukaddes S, yanlış anlaşıldığını belirterek; "Kendilerine kayıt almadığımı göstermeme rağmen ağır hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Bana kendisini şikâyet ederlerse işsiz kalacağımı ve hiç bir yerde çalışamayacağımı söylediler. Daha sonra Ebru Y. bana Türkan Sabancı'nın yanına gitmemi ve kendisiyle ilgilenmemi söyleyerek masadan kalkmamı istedi. Ben masadan ayrıldıktan sonra hakkımda tutanak hazırladıklarını öğrendim. Tutanakta yazılanları kabul etmiyorum." dedi.