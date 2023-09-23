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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak bot ile kayalıklara çarpıp ağır yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Sabancı çifti, İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazayı ağır yaralı atlatan ve bağırsaklarının ve pankreasının alındığı iddia edilen Ali Sabancı'nın bugün yeni bir ameliyata daha girdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 13:11
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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

Sosyete, geçtiğimiz ay Yunanistan'dan gelen haberle sarsıldı. Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, evlilik yıl dönümleri için Yunanistan tatiline çıktı. Yanlarında çiftin oğulları Kaan ile Emre de vardı.

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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

Akşam yemeği için Yunanistan'ın Leros Adası'na giden çift, zodyak botun kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Leros Adası'ndaki hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, hemen ameliyata alındı.

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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

7 SAAT SÜREN KRİTİK OPERASYON

7 saat süren operasyonun ardından Türkiye'ye getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, uzun süre İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi altına alındı.

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Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

Sabancı çiftinin geçtiğimiz günlerde taburcu edildiği ancak kendilerini uzun bir tedavi sürecinin beklediği açıklandı.