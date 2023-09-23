Ali Sabancı yeni bir ameliyata alındı! Yunanistan’da tekne kazası geçirmişti

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak bot ile kayalıklara çarpıp ağır yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Sabancı çifti, İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazayı ağır yaralı atlatan ve bağırsaklarının ve pankreasının alındığı iddia edilen Ali Sabancı'nın bugün yeni bir ameliyata daha girdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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