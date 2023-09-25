20 günlük bebeğini döverek öldüren anneden kan donduran ifade: Kafasını yumrukladım, burnuna sert bir şekilde vurdum

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Züleyha Armut hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Züleyha Armut, eşi Devrim Armut ve taraf avukatları katıldı. Züleyha Armut, gözaltına alındığındaki verdiği, "Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avucumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük" şeklindeki ifadesini mahkemede değiştirdi.

Armut, "İfademi değiştirmek istiyorum. Aynı ifadelerim geçerli değildir. Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim" dedi.