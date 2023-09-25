25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 20 günlük bebeğini döverek öldüren anneden kan donduran ifade: Kafasını yumrukladım, burnuna sert bir şekilde vurdum

20 günlük bebeğini döverek öldüren anneden kan donduran ifade: Kafasını yumrukladım, burnuna sert bir şekilde vurdum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
20 günlük bebeğini döverek öldüren anneden kan donduran ifade: Kafasını yumrukladım, burnuna sert bir şekilde vurdum

Kırşehir’de 20 günlük bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Züleyha Armut, mahkemede bebeğini nasıl öldürdüğünü kan donduran ifadelerle anlattı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Züleyha Armut’un eşi Devrim Armut, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Kırşehir'de yaşanan akılalmaz bebek cinayetinin zanlısı anne Züleyha Armut, çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Ağustos 2022 tarihinde Mucur ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Züleyha Armut, 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Devrim Armut, baygın halde bulduğu bebeklerini Mucur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Züleyha Armut, 13 Ağustos'ta tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Züleyha Armut hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Züleyha Armut, eşi Devrim Armut ve taraf avukatları katıldı. Züleyha Armut, gözaltına alındığındaki verdiği, "Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avucumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük" şeklindeki ifadesini mahkemede değiştirdi.

Armut, "İfademi değiştirmek istiyorum. Aynı ifadelerim geçerli değildir. Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim" dedi.

"EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Müşteki olarak ifade veren Devrim Armut ise "Eşim, sürekli kendisini yalnız bırakmamamı istiyordu. Eşimin psikolojisi çok bozuktu. Ailesinden ve herkesten uzaklaşmıştı. Eşimin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ailem bize sahip çıkmadı. Eşim daha 22 yaşındadır. Kimse yoktu yanında. O zamanlar eşimin psikolojisi bitik durumdaydı. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme, sanık Züleyha Armut'u, 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Kan donduran cinayet! Yazışmaları tüyler ürpertti
Cinayetten sonra bakın ne yapmış!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA