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Kağıthane TEM'de intihar girişimi! Genç kadın korkuluklara çıktı: İtfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Kağıthane TEM’de intihar girişimi! Genç kadın korkuluklara çıktı: İtfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

Kağıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı. Kolunun incindiği öğrenilen genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevkinde meydana geldi.

SONUNDA İKNA OLDU

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kadın, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkuluklara çıkan kadını ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Bunalımda olduğu iddia edilen kadın, tüm ikna çabalarına rağmen itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Kolu incinen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, çevredekilerin olayı bir yandan cep telefonuyla kayda alırken, diğer yandan film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından durdurulan trafik tekrar açıldı.

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