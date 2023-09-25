Bursa’da kan donduran cinayet! WhatsApp yazışmaları tüyler ürpertti | Kocasını öldüren sevgilisine “Oh, iyi olmuş, süpersin” dedi

'BENİ SÜREKLİ DARBEDİYORDU'



İddianamede, Recep Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü öne süren S.A.'nın da ifadesine yer verildi. S.A. ifadesinde, "Recep beni darbederken, Kadir de gördü. Olaydan 1 yıl önce Kadir ile aramızda gönül ilişkisi başladı. Kadir ile mesajlaştığımı Recep gördü ve beni darbetti. Eline tüfek alıp, 'Önce Kadir'i, sonra eve gelip seni öldüreceğim' diyerek evden çıktı. Ertesi gün sabaha kadar gelmedi. Ben de KADES'i aradım, yardım istedim. Daha sonra Kadın Sığınma Evi'ne gittim. Burada cep telefonumdaki WhatsApp görüşmelerini sildim. 2 gün sonra Kadın Sığınma Evi'nden çıktım" dedi.