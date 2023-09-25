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Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü

Ankara Valiliği, Mamak'ta bulunan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde saat 16.40'ta patlama meydana geldi. Atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

"ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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