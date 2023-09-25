Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü

"ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.