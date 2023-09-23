23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2023
ABONE OL
Bursa’da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA