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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda ‘NAVIN EAGLE’ isimli kargo gemisi arıza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Son dakika...Çanakkale Boğazı’ndan geçerken dümen arızası yapan 112 metre uzunluğundaki NAVIN EAGLE’ isimli kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.

Portekiz'den Gemlik'e giden, 112 metre uzunluğundaki 'NAVIN EAGLE' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman mevkiinde dümen arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.



Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.

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