Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda ‘NAVIN EAGLE’ isimli kargo gemisi arıza yaptı
Son dakika...Çanakkale Boğazı’ndan geçerken dümen arızası yapan 112 metre uzunluğundaki NAVIN EAGLE’ isimli kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.
Portekiz'den Gemlik'e giden, 112 metre uzunluğundaki 'NAVIN EAGLE' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman mevkiinde dümen arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...
- ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Emekliye 10.332 kök maaş çıktı! SGK-SSK, Bağ-kur'luya %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Suyuna 1 kaşık eklemek yeterli! Yumurta kabuğunu tümüyle çıkaracak!
- İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...
- 1 çay bardağı kireci, pası silip süpürecek! Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalışacak!
- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
- Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...
- Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...
- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...