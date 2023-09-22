23 Eylül ekinoksu nedir, ne demek? Gece gündüz eşitliği ne zaman? 23 Eylül ekinoksunun özellikleri neler?

Ekinoks, Dünya'nın güneş çevresindeki yörüngesindeki konumu nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü bir astronomik olaydır. Bu anlar, her yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşir. İlkbahar Ekinoksu, Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcı, Güney Yarımküre'de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilirken, Sonbahar Ekinoksu ise Kuzey Yarımküre'de sonbaharın başlangıcı, Güney Yarımküre'de ise ilkbaharın habercisi olarak karşımıza çıkar.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.