Atatürk’ün fotoğrafına saygısız hareket! Tutuklanan öğrencinin ifadesi ortaya çıktı

"YAPTIĞIMIN NE KADAR AYIP OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

İfadesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığını öne süren A.E.S., oyunda kağıtlar ve fotoğrafların görünmeyecek şekilde dizilip her bir kişinin sırayla fotoğraf çekip çeşitli hareketler yaptığını söyledi. Hareketi yaptığı sırada fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmediğini, kendisine denk geldiğini ancak yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkında olduğunu söylediği öğrenildi. Videonun 2 yıl önce çekildiğini belirttiği kaydedilen A.E.S.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

"AZİZ MİLLET İLKELERİNE DAHA AZİMLE SAHİP ÇIKAR"

Hakimlik ise önemli bir tutuklama kararına imza attı. Yapılan açıklamada, "Her milletin kaderini mücadelesi belirler, mücadelesini ise kahramanları tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağına olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı vesilesiyle hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" ifadelerine yer verildi.