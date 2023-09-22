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Başakşehir'deki vale cinayetinde yeni gelişme! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Başakşehir’deki vale cinayetinde yeni gelişme! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İstanbul Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

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