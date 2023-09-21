Kabus dolu gece: İstanbul’da kemikleri kırıldı Kocaeli’de uçuruma atıldı!

Ancak havanın karanlık ve arazinin engebeli olması sebebiyle jandarma ekipleri tüm aramalara rağmen şahsa ulaşamadı. Havanın aydınlanması ile birlikte ekipler, uçurumda tekrar arama başlattı. Sabah 08.00 sıralarında, Derince Taşköprü yolu üzerinde jandarma ekipleri, 52 yaşındaki yaralı Ertuğrul P.'ye ulaşmayı başardı.