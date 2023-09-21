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Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un ailesine taziye mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt’un ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Osmaniye'de adli arama için girilen evde açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

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