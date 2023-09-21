3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ölümüyle ilgili dava 3 Ekim’e ertelendi

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmaya, kayıp olarak aranan ve 19 Kasım 2021'de ölü bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan büyükbabası H.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.