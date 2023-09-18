18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Silivri'de fabrika yangını! Alevlere karşı itfaiye ekipleri alarma geçti

Silivri'de fabrika yangını! Alevlere karşı itfaiye ekipleri alarma geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 13:38
İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın plastik fabrikasına sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
A Haber bölgede! İşte o sığınak
A Haber bölgede! İşte o sığınak
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Operasyonun detayları A Haber’de
Operasyonun detayları A Haber’de
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
ABD ziyareti neden önemli?
ABD ziyareti neden önemli?
AB resti dünya basınında
AB resti dünya basınında
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun!
FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun!
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
Daha Fazla Video Göster