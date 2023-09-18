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Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti! Dehşet anları kamerada

Bakırköy'de, bir kadının sokakta pompalı tüfekle darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin, kendisini korumaya çalışan kadına tüfeğin kabzasıyla vurduğu, tekme attığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.

Olay, Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. Sudenur P. ile adının Ahmet olduğu öğrenilen eski nişanlısı arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle kadını darbetmeye başladı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, kadını pompalı tüfekle darbediyor. Korunmak için saklanan kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam eden şüpheli tekme de atıyor. Görüntülerde kadının kendini savunmaya çalıştığı sırada, şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı da görülüyor.

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