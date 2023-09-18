Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti! Dehşet anları kamerada

KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, kadını pompalı tüfekle darbediyor. Korunmak için saklanan kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam eden şüpheli tekme de atıyor. Görüntülerde kadının kendini savunmaya çalıştığı sırada, şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı da görülüyor.