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Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı! İstanbul Valiliği duyurdu: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı! İstanbul Valiliği duyurdu: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Meteoroloji İstanbul için bu akşam (pazar) başlayacak olup salı gününe kadar etkisini sürdürecek olan fırtına için uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medyadan “Dikkatli olunmalıdır” notuyla İstanbulluları uyardı.

Meteroloji'nin "Beklenen hadise: fırtına" başlığıyla Batı Karadeniz'den gelen fırtına konusunda uyarıda bulunması üzerine İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşım yapıldı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Valilik tarafından yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

METEOROLOJİ: ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamadaysa, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği ifade edildi.

Fırtınanın, 19 Eylül Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak

Öte yandan fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların olabileceği bilgisi de Meteoroloji tarafından verildi.

4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak

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