Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı! İstanbul Valiliği duyurdu: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Valilik tarafından yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.