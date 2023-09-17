Bahçesindeki çalıları ateşe veren şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

YANGINI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.