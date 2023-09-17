Bahçesindeki çalıları ateşe veren şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde bahçesindeki çalı ve otları temizlemek için ateşe veren şahıs, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), bahçesindeki otları temizlemek için tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. Ayaz, yayılan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi.
YANGINI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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