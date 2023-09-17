HAVA DURUMU | 4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak! Meteoroloji alarm verdi | 17-21 Eylül 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde, 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken; 4 bölge için ise kuvvetli rüzgar tahmininde bulunuldu. Marmara başta olmak üzere rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı aktarıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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