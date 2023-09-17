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Hollandalı uyuşturucu taciri "Kara Mamba" İstanbul'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Hollandalı uyuşturucu taciri Kara Mamba İstanbul’da yakalandı

Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

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