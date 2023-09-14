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Edirne'de büyük göçmen operasyonu: İnsan kaçakçısı 19 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Edirne’de büyük göçmen operasyonu: İnsan kaçakçısı 19 kişi tutuklandı

Edirne’de, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 602 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan, gözaltına alınan 44 organizatörden 19'u tutuklandı.

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