AK Parti’den İstanbul’a özel 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.