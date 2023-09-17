AK Parti'den İstanbul'a özel 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul
AK Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'a özel seçim şarkısı hazırladı. Şarkıyı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaşırken; "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı büyük beğeni topladı.
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.
"Yeniden İstanbul" şarkısının klibinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gezileri, mitingleri, seçmenin kendisine gösterdiği teveccüh ve Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nden derlenen görüntülerden oluşuyor.
Klipte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti İstanbul İl Teşikilatı'nın İstanbul'a olan sevgisi anlatılıyor.
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