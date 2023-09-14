Türkiye'den kardeş ülkeye yardım eli! UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'nın yaralarını sarıyor
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle Libya'da sel felaketi meydana gelmişti. En az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce insanın kaybolduğu "kardeş" ülkeye Türkiye'den tüm imkanlarla yardım eli uzandı. Sağlık Bakanlığıı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, sel felaketinin vurduğu Libya'da bir yandan bölge halkına sağlık hizmeti veriyor, bir yandan da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, sel felaketinin vurduğu Libya'da bir yandan bölge halkına sağlık hizmeti veriyor, bir yandan da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.
UMKE VE UMKE ATAK EKİPLERİ YARALARI SARIYOR
Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Derne şehrinde kurdukları Sahra Hastanesi'nde bölge halkına sağlık hizmeti veriyor.
BÖLGEDE SAĞLIK TARAMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri de yapan UMKE ekipleri sağlık taramalarını da artırarak devam ediyor. Yapılan faaliyetlerin görüntülerinde bölge halkının ekiplere gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.
NE OLMUŞTU?
Kuzey Afrika ülkesi Libya büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. En az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor. En çok kayıpsa Derne kentinde kayıtlara geçmiş durumda.
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