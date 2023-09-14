Türkiye’den kardeş ülkeye yardım eli! UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya’nın yaralarını sarıyor

NE OLMUŞTU?

Kuzey Afrika ülkesi Libya büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. En az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor. En çok kayıpsa Derne kentinde kayıtlara geçmiş durumda.