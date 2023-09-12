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Safer ayı ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor 2023? Safer başlangıç ve bitiş tarihi!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Safer ayı ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor 2023? Safer başlangıç ve bitiş tarihi!

"Safer ayı ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı hakkındaki aramalar arttı. Aşure gününün de içerisinde bulunduğu Muharrem ayının ardından, Safer ayı 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı. İşte, Safer ayı hakkında merak edilenler...

"Safer ayı ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı hakkındaki aramalar hız kazandı. Muharrem ayının ardından, Safer ayı 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı. İşte, Safer ayı hakkında merak edilenler...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYI HAKKINDA

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI NEDİR, NE DEMEK?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

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