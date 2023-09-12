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Narkotik ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Narkotik ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Büro Amirliği ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurdukları bir motosikletin gizli bölmelerinde saklanan 25.13 gram bonzai ve 1.75 gram esrar maddesi ele geçirdi.

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