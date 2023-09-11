Yeşil ışık yansa dahi yavaşlamalı! Uzmanlardan ’yaya geçidi’ çağrısı: Hem sürücüler hem yayalar eğitilmeli

Sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmaması ve yayaya öncelik vermemesi birçok ölümlü kazaya neden oluyor. Son dönemde yaşanan kazalarda, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta, yaya geçidinden geçen turizmci Nagihan Yeni (19), Ahmet K.'nın kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 70 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 4 Ağustos'ta 110 kilometre hızla kırmızı ışıkta geçen sürücü yaya geçidinden geçmeye çalışan Songül Görer'e (64) çarparak ölümüne neden oldu. Diyarbakır'da 25 Temmuzda yaşanan kazada ise, basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), bisikletiyle yaya geçinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Üst üste yaşanan kazalar, tüm kurallara rağmen yaya geçitlerinde meydana gelen kazaların nasıl önlenebileceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı ve Yeminli Adli Trafik Bilirkişisi İhsan Memiş, şunları söyledi:

ÖNCELİK YAYANIN

Sorun çok derin. AB Uyum Yasaları çerçevesinde 2018'de değiştirilen Trafik Kanunu'nun 74. maddesi ile sürücünün değil, yayanın hakları önceliğe alındı. Kanun değişti ama sürücü ve yayalar bilinçlendirilemedi. Sürücülerin yayanın can güvenliğine saygı duyup koruması ve yaya geçitlerine yaklaşırken mutlaka hızını azaltması gerek. Ancak birçok sürücü hızını azaltmıyor. Yaya geçidinde durmuyor, yaya geçidinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Işıklı bir yerde, vatandaş yaya geçidinden geçiyorsa, sürücüye yeşil yansa dahi hızını azaltması gerekiyor.